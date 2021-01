Covid, contagi nella comunità riabilitativa di Carpino: positivi operatori e pazienti

Il sindaco: “Nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone gli altri pazienti e dipendenti della struttura. Speriamo di non registrare altri casi positivi”

Carpino (FG) – Aumentano i casi di positività al Covid-19 a Carpino, nel Foggiano, a seguito di un focolaio individuato in una comunità riabilitativa della cittadina. Lo fa sapere il sindaco del comune garganico, il dott. Rocco Di Brina, che oggi è tornato ad informare i cittadini mediante una diretta su facebook.

“Fino a cinque giorni fa il numero dei positivi era contenuto – spiega il sindaco – ma da qualche giorno abbiamo assistito ad un aumento di contagi. Attualmente i casi accertati nel nostro paese sono 15 perché vi sono state delle positività che hanno riguardato una nostra comunità dove ci sono i nostri pazienti ricoverati. Mi riferisco alla struttura vicino alla postazione del 118. Ci sono positivi sia tra gli operatori sia tra i pazienti”.

Il primo cittadino rende noto di aver già preso contatti con la direzione sanitaria della struttura: “Ho invitato ad adottare tutte le misure previste sia per i pazienti che per il personale. Ho contattato il personale già risultato positivo e ho invitato in maniera forte queste persone a restare in isolamento con i propri familiari e a non avere contatti”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco – saranno sottoposti a tampone gli altri pazienti della struttura nonché i dipendenti e speriamo di non registrare altri casi positivi. Ora teniamo sotto stretta osservazione questo focolaio con la Asl e con il Dipartimento di prevenzione con tutti gli accorgimenti che metteremo in campo per evitare che il contagio, attraverso il personale e i pazienti, possa propagarsi nel resto della nostra comunità”.

Di Brina tranquillizza però i cittadini: “Tutto sommato la situazione è abbastanza contenuta se facciamo riferimento alla situazione di altri comuni limitrofi, ma questo non ci deve fare abbassare la guardia”.

“Ogni tanto mi arrivano segnalazioni da parte dei cittadini secondo i quali persone positive andrebbero in giro per il paese” riferisce il sindaco. “In alcuni casi le segnalazioni corrispondevano al vero, in altri no. Vi prego quindi di non creare allarmismi ingiustificati rispetto a questo, ma invito le persone positive a restare in isolamento a casa perché, come già sapranno, ci sono delle sanzioni sia amministrative ma anche penali per chi è positivo e va ancora in giro. Mi giungono notizie anche di assembramenti privati, di festicciole organizzate all’’interno delle abitazioni private. Ripeto, l’epidemia non è finita”.

Il dott. Di Brina parla anche della campagna di vaccinazione: “Abbiamo cominciato a mettere in campo le vaccinazioni. Io stesso ho eseguito la prima dose cinque giorni fa. Farò il richiamo tra tre settimane. Arriverà la vaccinazione anche per glia altri. Questo non vuol dire che abbiamo sconfitto il virus. Le stesse persone vaccinate, soprattutto quelle che hanno avuto solo la prima dose, come me, non possono considerarsi protette dal virus. Solo dopo una settimana dal secondo richiamo comincia a salire il titolo anticorpale e quindi si acquisisce una certa protezione. Serve quindi ancora tanta cautela e tanto rispetto delle regole anti assembramento”.

Intanto a Carpino la scuola dell’infanzia resterà chiusa fino al 29 gennaio: “Per quanto riguarda le altre scuole, vige un’ordinanza regionale alla quale noi ci siamo adeguati. Quindi resta la possibilità di scegliere per la scuola di primo grado mentre resta la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori che però torneranno in presenza al 50% dal 1° febbraio come già annunciato da Emiliano”.