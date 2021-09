Covid, 42 ricoverati ai Riuniti di Foggia, 6 in rianimazione: 4 non vaccinati, 2 con patologie pregresse

Il report dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico di Foggia aggiornato ad oggi 17 settembre

Attualmente sono 42 i pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dei quali 6 in rianimazione. E’ quanto risulta dal report settimanale della struttura ospedaliera aggiornato ad oggi 17 settembre 2021.

Dei 42 pazienti ricoverati, 23 non sono vaccinati, 15 sono vaccinati con la doppia dose (tra i quali un paziente ricoverato per comorbilità pregresse ) e 4 sono vaccinati con la prima dose (tra i quali un altro paziente ricoverato per comorbilità pregresse).

Dei 6 pazienti ricoverati in rianimazione, 4 non sono vaccinati mentre 2 sono ricoverati con patologie pregresse.

Di seguito il report dettagliato e differenziato per reparto