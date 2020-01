A Foggia i casting Mediaset per una trasmissione in onda su Canale 5

Si cercano uomini e donne (da 18 anni in poi), volti particolari e personalità eccentriche

Si terranno al Cineporto di Foggia i casting per una nuova trasmissione tv che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Le preselezioni, rivolte solo a residenti a Foggia e in provincia di Foggia, avverranno su convocazione telefonica.

Si cercano uomini e donne (da 18 anni in poi), volti particolari e personalità eccentriche. Persone estrose, irriverenti che abbiano voglia di mettersi in gioco e abbiano capacità di improvvisazione e rilevante predisposizione all’autoironia.

Gli interessati al casting possono partecipare, inviando la propria candidatura e allegando: curriculum vitae + due foto (primo piano e figura intera) + dati anagrafici + contatto telefonico a: castingprojectfg2020@gmail.com

È possibile candidarsi solo ed esclusivamente tramite mail, le persone selezionate verranno contattate solo in caso di idoneità.