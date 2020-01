Il Gargano torna in Tv: oggi Alessandro Borghese e i 4 ristoranti su TV8

Stasera la replica della puntata andata in onda lo scorso 1° ottobre sulla piattaforma Sky

Andrà in onda oggi, 24 gennaio, alle ore 21,15, su TV8 la replica della trasmissione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” che vede protagonista il Gargano con le sue eccellenze gastronomiche.

lla sfida in onda questa sera per la prima volta in chiaro, dopo che la serie è stata trasmessa in esclusiva da Sky in autunno.

La puntata della produzione originale Sky realizzata da Drymedia è stata trasmessa in esclusiva da Sky lo scorso 1° ottobre. A sfidarsi a colpi di piatti e cortesia sono stati 4 ristoranti garganici: “Al Trabucco da Mimì”, con il suo titolare Domenico di 29 anni, il “Ristorante Eden”, gestito da Katia, 47 anni, titolare e cuoca, “Il Capriccio”, con il suo titolare e chef Leonardo e “Camavitè” di Vincenzo, 27 anni.

Il meccanismo della sfida, che ha reso “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” un cult della televisione italiana, è rimasto invariato: ognuno dei concorrenti è chiamato a invitare a cena gli atri insieme a chef Alessandro Borghese. La serata viene valutata sulla base di quattro parametri differenti: location, servizio, menù e prezzi. I voti assegnati vanno da zero a dieci. Al presentatore la facoltà di ribaltare la classifica. Il vincitore, oltre a potersi fregiare del titolo di miglior ristoratore, tra quelli selezionati nella zona, riceve un premio in denaro di 5mila euro da reinvestire nell’attività.