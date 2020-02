Carnevale 2020, a Cagnano Varano vince la tradizione

Vince la Cagnano che vuole valorizzare e tramandare il passato del paese

Cagnano Varano (FG) – Quest’anno il Carnevale a Cagnano Varano è stato nuovamente animato da bellissimi carri, gruppi mascherati e tantissime mascherine.

La Consulta delle Associazioni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale da tre anni bandisce un concorso per il carro più bello, dando la possibilità e promuovendo di nuovo la volontà di animare il nostro carnevale con diverse allegorie.

Questo evento ormai consolidato annualmente ha dato la possibilità a nuovi gruppi di amici, di lavoro e di volontariato, di crearsi e consolidarsi sul territorio.

In questo ultimo carnevale i carri sono stati ancora più curati e dettagliati: il Gruppo “Il Re Leone” con la cura per la creazione dei suoi bellissimi animali in carta pesta, il Gruppo “L’Antico Egitto” con ori sfarzosi e bellissimi costumi, il gruppo “Radio Queen” che ha rappresentato la storia dei Queen e di Freddy Mercury, ma l’attenzione cade sul Gruppo degli “Scazzamurredd” che da tre anni rappresenta la tradizione.

Partecipano per la prima volta al carnevale cagnanese rappresentando proprio la figura dello “Scazzamurredd”, fantasioso gnomo tipico delle nostre zone, tutto vestito di rosso che si divertiva a regalare incubi e sogni sullo sterno dei dormienti. Il gruppo, durante il primo anno, ha avuto tanto da far discutere, poiché si è divertito, proprio come l’allegoria che rappresentava a fare scherzi alla giuria e a non rispettare le regole del concorso trovandosi addirittura esclusi dallo stesso.

Ma quando è il buon cuore ad unire un gruppo di persone, ogni sconfitta è vista solo come una nuova rinascita. Il gruppo “Scazzamuredd” fin dal primo momento ha voluto raccontare le tradizioni del nostro paese e dall’anno scorso è attivo volontariamente anche per abbellire il nostro centro storico con l’allestimento dell’Albero di Natale completamente allestito gratuitamente dai suoi componenti e offerto ai compaesani con un momento di accensione nel giorno dell’Immacolata per tutto il periodo natalizio.

Da due anni il Palazzo Baronale viene illuminato attirando gente di tutto il paese e dei dintorni e permettendo al nostro centro storico di brillare in un periodo così intimo e spirituale come il Natale.

Ma le avventure del Gruppo “Scazzamurredd” continuano. L’Anno scorso la loro Allegoria per il Carnevale 2019 è stato “L’Idroscalo Ivo Monti di San Nicola Imbuti e la Chiesa Santa Barbara”. Una schiera di piloti di idrovolanti e marinai al seguito del carro a rappresentare un luogo che fino all’estate del 2019 era abbandonato a sé stesso.

Proprio durante l’anno 2019, come una specie di coincidenza, l’Amministrazione Comunale ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministro della Difesa Trenta per il recupero e la valorizzazione dell’idroscalo e durante l’estate insieme all’hub rurale “Vazapp” si è assistito alla bellissima manifestazione “Notti Shakespeariane sul lago” durata 4 giorni che ha rivisto brillare dopo quasi 100 anni il nostro Idroscalo.

Arriva il Carnevale 2020 e il Gruppo Scazzamurredd è di nuovo in attività per realizzare una nuova allegoria della nostra tradizione “Il Barone e la Leggenda della Prima Notte”.

Questa volta il carro rappresenta il Palazzo Baronale di Cagnano Varano che apre le porte al nostro centro storico, dimora del Barone Brancaccio. La leggenda, tramandata oralmente, vuole che il Barone avrebbe infatti costretto le neospose a trascorrere la prima notte di nozze in sua compagnia e, nel caso si fossero rifiutate, le aspettava la morte, in fondo ad una delle due torri del palazzo baronale, dov’erano state sistemate lance acuminate. Sempre secondo la leggenda, il principe è stato poi costretto a fuggire dal paese, di nascosto, dopo aver evitato il tiro di schioppetta di un anonimo carbonaro, attraverso un cunicolo che dal pozzo, situato nella corte centrale del palazzo baronale che gli ha consentito di uscire fuori dal paese.

Le forme lineari del Palazzo si ergono sul carro e un simpatico meccanismo permette al barone di lanciare la sposa nella torre. La presentazione della rappresentante Giusy Gallo con il pancione da neomamma in mostra e la coreografia convincono la giuria a tal punto, da meritarsi il Primo Premio.

La tradizione vince, la Cagnano che vuole valorizzare e tramandare il passato del nostro paese vince. Una bellissima soddisfazione per questo gruppo che in questi anni non si è mostrato solo per il Carnevale riportando in vita vecchi ricordi, ma ha voluto dare un supporto nell’abbellimento del centro storico nel periodo natalizio.

Un augurio sincero che possano essere sempre di più le attività culturali e ricreative volte al recupero e alla valorizzazione del nostro bellissimo paese.

Un’amante di Cagnano Varano e del Gargano

Ecco alcuni scatti del Carnevale 2020 di Cagnano Varano