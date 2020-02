Carnevale Giannoniano di Ischitella 2020: domenica 16 febbraio inizia la festa

Quest’anno parteciperanno ben 8 gruppi e 8 carri. Un’edizione ricca di novità da non perdere

Tanta attesa ed entusiasmo a Ischitella per l’edizione 2020 del Carnevale “Giannoniano”, dal nome del giurista, filosofo e storico, Pietro Giannone (che figura anche nella locandina dell’evento), nato nella cittadina garganica nel 1676. La manifestazione, anche quest’anno, è organizzata dalla Proloco Uria di Ischitella in collaborazione con le attività commerciale, aziende e l’Istituto “Mauro Del Giudice” indirizzo MODA, col patrocinio del Comune di Ischitella.

La divertente kermesse inizierà domenica 16 febbraio quando, alle ore 15,00, tutti i partecipanti si raduneranno in via Vittime Stazione di Bologna, dando il via alla spettacolare sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici per le vie principali del paese. Quest’anno la sfilata cambia percorso procedendo prima lungo Corso Umberto I per poi scendere lungo Corso Cesare Battisti.

Il Carnevale “Giannoniano” vedrà la partecipazione di ben 8 gruppi ed 8 carri con la partecipazione anche degli alunni e docenti dell’Istituto di moda “M. Del Giudice” IPSIA.

Dopo l’euforica parata, l’allegro corteo confluirà alle 16.30 circa nella suggestiva piazza De Vera dove per tutta la serata andranno in scena le esibizioni dei gruppi in maschera per un piacevole pomeriggio da trascorrere in allegria. L’intero spettacolo si concluderà con una intensa serata musicale.

Un’edizione, questa del 2020, ricca di novità da non perdere con costumi sempre più originali, spiritose esibizioni dei gruppi ma anche curiose rappresentazioni che rievocheranno antichi e bizzarri rituali che divertiranno gli attesi visitatori dell’intera manifestazione.

Il gran finale del Carnevale di Ischitella 2019 è atteso per domenica 23 febbraio quando andrà in scena nuovamente la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Dopo la sfilata e le esibizioni dei gruppi, si procederà con l’estrazione dei biglietti della lotteria (che potranno essere acquistati in attività e direttamente presso il gazebo della Proloco Uria) e con la premiazione di tutti i gruppi.

La serata continuerà fino alle 24 con musica, balli e tanto divertimento.

(In copertina un’immagine dell’edizione 2019 del Carnevale Giannoniano di Ischitella)

Di seguito la locandina dell’evento