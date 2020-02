San Nicandro Garganico, le maschere e il Carnevale segnano ancora successi

In gran parte d’Italia l’inizio del periodo carnevalesco è tradizionalmente fissato il giorno successivo all’Epifania. Tradizionalmente nei paesi cattolici, il Carnevale aveva inizio con la domenica di settuagesima, la prima delle nove che precedevano la Settimana Santa secondo il calendario gregoriano e finisce il martedì precedente il mercoledì delle ceneri che segna l’inizio della quaresima.

Per la Chiesa cattolica il tempo di Carnevale era detto anche tempo di settuagesima e considerato come un momento per riflettere e riconciliarsi con Dio. Si celebravano le Sante Quarantore o carnevale sacro che si concludevano con qualche ora di anticipo la sera dell’ultima domenica di carnevale. Papa Benedetto XVI ha rimarcato che per i cattolici il Carnevale ha direttamente a che fare con il sentimento di umanità cristiana in quanto tale festa è espressione di gioia.

Perchè “Carnevale”? Secondo la più accreditata interpretazione la parola carnevale deriverebbe dal latino “carmen levare” (eliminare la carne), poichè indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di carnevale (martedì grasso) subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima, oppure dalla parola “carnualia” (giochi campagnoli), o ancora “carrus navalis” (nave su ruote) quale esempio di carro carnevalesco se non addirittura da “currus navalis” (corteo navale).

Al Carnevale di Venezia (1797), al Carnevale di Viareggio (1873), al Carnevale di Acireale, al Carnevale di Ivrea, aggiungiamo il Carnevale di San Nicandro Garganico insieme ai tanti altri della nostra amata Puglia.

Da qualche anno, fortunatamente, il Carnevale sannicandrese è ritornato a vivere grazie ai tanti che lo hanno ripreso e messo al posto giusto, tra la gente e tra le sue tradizioni. A San Nicandro Garganico, all’inizio del secolo ‘900 il luogo di incontro delle maschere era Corso Roma, con inizio dalla “banchina” terminando al Castello senza interessare però Via Mercato fino alla Chiesa Santa Maria del Borgo l’attuale Chiesa Madre. Dai racconti di chi ha potuto vivere quei periodi dice che le sfilate nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, si concludevano proprio davanti la loggetta di fianco al castello. Con il passare del tempo e con la progressiva espansione del centro urbano, il percorso si allungò per l’attuale Corso Umberto I e Corso Garibaldi.

Il Carnevale 2020 nella città di San Nicandro Garganico ha dato un qualcosa di unico, del resto il sannicandrese è unico di suo e riesce a sorprendere. L’Associazione Affamati di Allegria, San Nicandro Giovani, Associazione Esperanza e il Comitato Feste di San Nicandro Garganico, hanno dato luogo a temi e improvvisazioni carnevalesche di tutto rispetto. Cultura, tradizioni e allegria, temi che hanno portato fuori dalle proprie case e dai paesi vicini migliaia di persone. Noi abbiamo il nostro Carnevale e siamo orgogliosi di festeggiarlo. “Acchiappasogni, Medical Nurs e C n jam o merica” i temi dei tre carri allestiti. Ogni carro contava la partecipazione di oltre 200 persone!

Non è mancata la parte più intima della nostra cultura sannicandrese paesana. La sfilata per le strade del paese del pastore e della pacchiana. Oltre 250 partecipanti. L’impegno di Peppino Grana ha dato un risultato eccellente. Chi ama la propria terra e la propria cultura partorisce solo amore e risultati.

Con la partecipazione di tutte le scuole e con tutti i suoi alunni, si è assistito ad una marcia energetica di giovani e giovanissimi con maschere di tutto rispetto visto il tema che trattavano. Quest’anno il “riciclo” è stato posto in essere proprio per sensibilizzare tutti, per evitare di inquinare in nostro ambiente che ci circonda. Ad esso hanno partecipato i quattro elementi, fuoco, aria, acqua, terra.

Una vera esplosione di allegria, di serenità e gioia tra la gente. A chiudere il carnevale sannicandrese come sempre ci ha pensato il corteo dei “campanacci” con decine di ragazzi che girando per le strade della città hanno suonato le campane che di solito vengono messe al collo dei bovini. La maggior parte di loro sono pastori o figli di pastori che vivono in prima persona il duro lavoro dell’armentario tornato fortunatamente dalle nostre parti grazie anche al nostro meraviglioso territorio.

Grazie alla partecipazione delle Forze dell’Ordine, all’AVERS , alla Croce Rossa Italiana e ai tanti volontari, le giornate dedicate al nostro Carnevale sono state fluide e senza intoppi favoriti anche dal clima mite e soleggiato che ha vegliato il territorio.

