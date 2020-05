Da Torino un video omaggio per gli imprenditori di Peschici

Musicisti suonano per Peschici: “Siete anche voi ad aver reso Peschici la perla del Gargano”

La musica, si sa, non conosce confini. Ed è così che dei musicisti da Torino dedicano una parte del loro repertorio agli imprenditori e ai commercianti di Peschici: “Siete anche voi ad aver reso Peschici la perla del Gargano”.

“Come tutti, anche noi in qualità di musicisti ai tempi del coronavirus, abbiamo passato un lungo periodo tra le mura di casa nostra, a Torino. Abbiamo impiegato questo tempo a lavorare, a pensare a nuovi progetti, e a suonare! Con la partecipazione straordinaria di Matteo Ottaviano al basso, ci è venuta l’idea di dedicare una piccola parte del nostro repertorio ai commercianti e agli imprenditori di Peschici, per mostrare vicinanza al nostro Paese, ed in particolar modo a coloro che in questi anni ci hanno ospitato nelle loro location facendoci esibire. Questa sarà un’estate particolare, ma non dobbiamo dimenticarci della caparbietà che noi tutti abbiamo sempre avuto. Abbiamo affrontato molte altre difficoltà: dall’incendio all’alluvione. Dimostreremo, ancora una volta, che Peschici, il Gargano tutto è forte e continuerà a camminare e a lavorare come ha sempre fatto”.

Vanessa Ottaviano. Nata a Peschici, in Puglia, ha intrapreso lo studio del clarinetto all’età di 8 anni. Ha frequentato il Conservatorio di Musica di Rodi G.co – Foggia, dove si è diplomata in Clarinetto e nel2012 ha conseguito la laurea di Secondo Livello in Discipline Musicali, con il massimo dei voti. Partecipa a concerti cameristici con varie formazioni. Ha collaborato, con l’orchestra di fiati aquilana “Accademia”, con artisti di chiara fama quali, David Riondino, Paolo Bessegato, Fabio Battistelli, I Solisti Aquilani e con la società aquilana Barattelli. Ha partecipato a diverse Masterclass con alcuni maestri tra cui Fabrizio Meloni, primo clarientto del Teatro alla Scala. Ha approfondito negli utlimi anni il linguaggio jazz nella Jazz School di Torino.

Nicola Colacurcio. Diploma di laurea di alta formazione artistica musicale in pianoforte principale conseguito presso il conservatorio di musica D. Cimarosa in Avellino, con il massimo dei voti. Diploma di laurea in “Storia , Scienze e Tecniche della Musica e dello Spettacolo” conseguito presso l’università Tor Vergata in Roma. Ha preso parte a diverse esperienze artistiche ad Avellino, presso il conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, presso il Teatro Orione in Roma. E’ stato protagonista della manifestazione “Italia Unita East Boston” nella città di Boston (USA). Ha partecipato alla trasmissione “uno mattina” in qualità di pianista accompagnatore nella riproduzione di brani registrati in cd dal soprano Hongmei. Dal 2007 si esibisce in concerti pianistici su tutto il territorio nazionale.