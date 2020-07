A Foggia arriva Sanremo Rock: finale regionale live con 15 band

Sabato 25 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna in Puglia, a Foggia

Una giornata intensa dedicata al migliore rock pugliese per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Sabato 25 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna in Puglia, a Foggia, presso la Villa Comunale Karol Wojtyla per la finale regionale che selezionerà le migliori band della Puglia. L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

L’ atteso evento, organizzato da MRI Musicrecordsitaly quale direttrice artistica del Festival per la Puglia, in collaborazione con la radio web partner dell’evento RadioIrene e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, vedrà ben 20 artisti o band, si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare gli 8 posti in palio per le finali nazionali.

A partire dalle ore 18 vedremo dunque sul palco foggiano del 25 luglio le migliori rock band provenienti dall’intera regione Puglia: Raw Musseles, Leo Teneriello, RADIOCARMA, Red Room, Colpa Delay, Giooge e il mondo, RagnaRock, Sound’s Bordenline, MaySnow, D-Wine, Antonio Parisi, Davide Sacha Carella, Ed Stone, Quadrophenix, Adirondack, The Hot Blood Spirit, Inebria, Ibi Fly, Hora Prima, Anaconda.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria presieduta da Valerio Zelli, Direttore di MRI, e composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Francesco Loparco, titolare dello studio di registrazione Sonopoli; Gerry Ruotolo vocal coach e polistrumentista; Tony Moffa, batterista collaboratore di svariati artisti italiani ed in particolare di Fausto Leali; Luca Iacovelli discografico indie; Sergio Picucci, musicista di Fausto Leali e direttore di laboratori musicali presso alcune carceri del Foggiano; Luciano Natale, vocal coach e noto cantante lirico.

Il palco della Villa Comunale vedrà la partecipazione anche dei Marte, band finalista della 32 edizione e vincitrice del premio MRI.

Al termine della serata, che verrà condotta da Nando Pagliara, direttore di Radio Irene e conduttore del format Venerdissimo di Sanremo Rock, in coppia con Asmaá, speaker di Radio Irene,, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.