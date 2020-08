Si torna a girare sul Gargano: cercasi figuranti per il film “A classic horror story”

Le riprese si terranno in Foresta Umbra e nel Foggiano nelle prime due settimane di settembre

Per la realizzazione del film “A classic horror story” prodotto da Colorado, si effettua casting finalizzato alla selezione di figurazioni speciali e comparse. Le riprese si terranno anche in Puglia (Foggiano, Foresta Umbra) nelle prime due settimane di settembre, tra il 7 e il 19 settembre 2020.

Esclusivamente nel territorio di Foggia si cercano:

– Uomini e donne di età varia (18-70 anni) con stile semplice, con visi e fisicità interessanti e particolari, (smilzi, grassi, alti, molto bassi)

– Un ragazzo (14-15 anni) che sappia suonare la fisarmonica.

– Adolescenti (11-16 anni)

– Bimbo paffutello (8-10 anni)

– Figurazione speciale ragazza 20/30 anni che sappia dare battute (2/3) in calabrese.

(no piercing, no tatuaggi, no doppi tagli e colori particolari)

Chi vuole partecipare al casting si dovrà presentare lunedì 24 agosto dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso la sala Consiliare del Municipio di Vico del Gargano (Largo s. Domenico, 1).

Chi non potesse partecipare al casting, può inviare all’indirizzoachs.figurazioni@gmail.com

– Tre foto (figura intera, primo piano e profilo del viso)

– Indicare nome, cognome, età, altezza, peso

– Specificare città e provincia in cui si vive e recapito telefonico

– Per i minori: indicare nome, cognome e recapito telefonico di un genitore

La partecipazione alle riprese è preclusa ai dipendenti della pubblica amministrazione