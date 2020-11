Alla scoperta del Gargano con la trasmissione “Life Gargano”: dal 7 dicembre su Tv Gargano

Ospiti nelle 12 puntate, le 12 Pro Loco dei vari comuni garganici

Da Lunedì 7 Dicembre per 12 settimane, andrà in onda la nuova trasmissione ideata e condotta da Luigi Mossuto “LIFE GARGANO” su Tv Gargano.it che racconterà il Gargano e avrà come ospiti le Pro Loco dei vari paesi per parlare della tradizione, storia, paesaggi ed eventi più rappresentativi del nostro amato Gargano.

Luigi Mossuto giovane e intraprendente sammarchese, presidente della Pro Loco di Borgo Celano, presenta la sua nuova trasmissione che parlerà del Gargano; ospiti nelle 12 puntate, le 12 Pro Loco dei vari comuni garganici.

“E’ nei periodi difficili che bisogna trovare la forza e la tenacia di rimboccarsi le maniche e lavorare per la propria terra, per questo nasce LIFE GARGANO” – dichiara Mossuto.

Si parlerà nel corso di questa prima edizione dei seguenti paesi: Carpino, Zapponeta, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Sannicandro Garganico, RignanoGarganico, San Menaio e Calenella, Isole Tremiti, Monte Sant’Angelo, Borgo Celano, Cagnano Varano e Manfredonia.

“Life Gargano, rappresenta il riscatto della nostra terra che ha tanto da dare ed è la principale meta attrattiva di tutta la Puglia e non solo. Quest’anno le innumerevoli manifestazioni locali volte alle tradizioni, al culto, ad eventi di grande richiamo, sono venuti meno per la pandemia che noi con questa trasmissione vogliamo tenere vivi e sempre presenti”.

Nel corso delle puntate, si parlerà delle innumerevoli sfaccettature identitarie dei vari paesi del Gargano e si ricorderanno eventi che hanno lasciato il segno, un ricordo indelebile di questi bellissimi luoghi che sono racchiusi nel Gargano.