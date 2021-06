Al via “Pugliadvisor” con Santino Caravella: si parte dal Gargano

Una guida, davvero particolare, per i turisti italiani e stranieri che giungono nel nostro Sud

Parte il 1 luglio prossimo “Pugliadvisor”, un tour che toccherà diversi centri della Puglia a cominciare dal Gargano. Una guida, davvero particolare, per i turisti italiani e stranieri che giungono nel nostro Sud.

Ogni città, ogni paese in Puglia ha i suoi piatti caratteristici, i suoi vini e i suoi prodotti tipici. La ricchezza enogastronomica della nostra terra è ormai nota e apprezzata in tutto il mondo.

Sono in tanti a offrire guide e itinerari del gusto, ma nessuno ha mai proposto e realizzato una guida enogastro-comica.

Sì avete letto bene, non è un errore dovuto al T9, guida enogastro-comica, perché a realizzarla è un comico, un volto noto al grande pubblico italiano, un attore, ma anche un brillante conduttore: Santino Caravella. Lui, con tanto di telecamera, girerà nei bar, ristoranti, bistrot, pizzerie, hotel, B&B, villaggi e parteciperà personalmente alle attrazioni ed esperienze che ogni luogo offre, per raccontare le eccellenze pugliesi e farle conoscere ad un pubblico di 2 milioni di persone.

E’ lui che, a modo suo, indicherà per esempio in quale dei bar di Vieste si beve il caffè più cremoso. O in quale ristorante di Gallipoli si mangia il miglior piatto di spaghetti con le vongole. O in quale pasticceria di Lecce si gusta il migliore pasticciotto. O quale è il miglior bartender di Monopoli capace di preparare il più buon cocktail. O quale è l’hotel o il B&B adatto alle più svariate esigenze. O come e dove trascorrere il tempo libero. E infine cosa portare a casa come testimonianza o ricordo del bel periodo trascorso in Puglia.

Da dove si comincia? Dalla provincia di Foggia, da Rodi Garganico in particolare, con il suo magnifico porto, le sue ampie spiagge, ma anche la chiesa di San Nicola, l’oasi agrumaria e il trabucco. E dopo Rodi toccheremo Lesina, Vieste, Peschici, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera e Torremaggiore. Ma non finisce qui. Perché “Pugliadvisor” e le video-recensioni di Santino Caravella riguarderanno molte altre città della Puglia.

Dove seguire il tour? Naturalmente su www.pugliadvisor.com e i relativi social di e sui social di Santino Caravella (Instagram @santino_caravella e pagina Facebook Santino Caravella)