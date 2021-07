Ciak, si gira a Vieste: si cercano comparse per il film “Falling – Cadendo”

Un’altra grande occasione per Vieste e il Gargano

Vieste ancora una volta è stata scelta come location per un film internazionale: Falling – Cadendo, una produzione svizzera (Catpics) per la regia di Samuel Perriard. Il film è un dramma familiare ambientato interamente a Vieste dove due famiglie trascorrono insieme le vacanze. I protagonisti sono Adam con sua moglie Elena e il figlio Luca.

Il film sarà girato tra settembre e ottobre con il sostegno di Apulia Film Commission e il patrocinio del Comune di Vieste. Intanto mercoledì 14 e giovedì 15 luglio a Vieste si terranno i casting per il film, rivolti esclusivamente a residenti e domiciliati a Vieste e comuni limitrofi. L’appuntamento è dalle 10 alle 18,30 presso l’auditori dell’Istituto Comprensivo Rodari Alighieri Spalatro.

Si cercano in particolare uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni disponibili a più giornate di lavoro. Per partecipare occorre presentarsi direttamente in sede casting muniti di mascherina e fotocopie del documento d’identità, codice fiscale e iban riportato a penna. Verranno prese in considerazione solo candidature in linea con le richieste.

Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni e i minorenni. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto. Per info scrivete a: cadendoilfilm@gmail.com.

Per la prima volta l'intero film sarà girato a Vieste e per due mesi l'intera produzione con oltre 50 maestranze sarà presente sul territorio con una ricaduta economica importante che ci consentirà di allungare ulteriormente la stagione turistica. Dopo 5 anni dal Forum delle Produzione Cinematografiche portato per la prima volta a Vieste – spiega l'assessora al Turismo Rossella Falcone – oggi finalmente siamo riusciti ad avere una produzione esclusivamente nella nostra città. E' l'aspetto più importante è che per la prima volta il paese protagonista del film si chiamerà Vieste. Inoltre questo lungometraggio sarà trasmesso sui canali delle tv nazionali di Svizzera e Germania, nostri mercati di riferimento".