Di corsa anche a Natale: a Ischitella torna la “Xmas Run”

Ischitella (FG) – A Ischitella torna come di consueto per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con la “Xmas Run”,

manifestazione nella quale decine di atleti agonisti, amatori e camminatori si radunano per augurare tutti insieme “Buon Natale” in un percorso di 5 km che si snoderà per le strade della cittadina

garganica.

Appuntamento alle ore 09.30 presso piazza “de Vera d’Aragona”.

La manifestazione, organizzata dalla “A.S.D Runners Gymnasium Ischitella” in collaborazione con la Pro Loco “Uria” è aperta a tutti ed è completamente gratuita, non ci sono classifiche o medaglie in palio, basta un indumento rosso e tanta voglia di correre e divertirsi insieme.

Sono ben accetti anche costumi di Babbo Natale, fischietti, campane e qualsiasi altro gadget a tema Natalizio.

Giunti al traguardo, ad attendere il gruppo dei runners, ci sarà un brindisi offerto dagli organizzatori. Non mancate!

Pasquale Di Perna