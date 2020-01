Ischitella, boom di iscrizioni per la scuola Tennis: al via la nuova stagione per il GS

Il G.S.Tennis Ischitella si prepara ad una stagione ricca di sfide

Ischitella (FG) – Inizia la stagione numero 28 per il Gruppo Sportivo Tennis Ischitella. Archiviata una stagione fatta di alti e bassi ma soprattutto della grande esplosione del talento di Russo Michele (che, nell’arco di un anno, passa in classifica da NC a 4/1, passando ben 6 gruppi e raggiungendo lo storico capitano Antonio Dionisio, anche lui 4/1, senza dimenticare Gaetano Paolino 4/4), con un finale di stagione caratterizzato dal campionato a squadre OPEN, una vera e propria serie C Pugliese contro le migliori società Pugliesi, dove i ragazzi di Ischitella hanno fatto un figurone giocando contro i migliori talenti pugliesi, i riflettori sono ora puntati sulla nuova stagione tennistica.

Il 2020 intanto è iniziato già con un ottimo risultato: un vero e proprio boom di tesserati a Ischitella, che risultano realmente raddoppiati. Una grande esplosione del tennis giovanile con ben 12 ragazzi, con età inferiore ai 12 anni, che frequentano la scuola tennis, sotto la direzione del Maestro di Primo livello Antonio Dionisio. Un incremento di iscrizioni che non avveniva da anni e che fa ben sperare il Presidente della società, Gaetano Ventrella: “Stiamo seminando per il futuro e penso che massimo un anno avremo una nuova ondata di nuovi tennisti targati G.S. Tennis Ischitella”.

Intanto si attendono con ansia tante notizie imminenti: quelle in merito all’inserimento della squadra in graduatoria regionale, al rifacimento della superficie di gioco, al nuovo impianto luci a led, ai nuovi spogliatoi e alla zona parcheggi antistante il campo da tennis a Ischitella. “Per noi sarebbe il giusto premio dopo tanti anni di sacrifici e di grandi risultati” sottolinea Ventrella.

Nel frattempo, la società si prepara agli appuntamenti della nuova stagione: il torneo del 14 Febbraio a Manfredonia presso il Circolo Salvemini, il torneo di 4 categoria e il torneo di pre-qualificazione agli Internazionali di Italia e che sicuramente vedrà partecipare uno dei 2 atleti di punta Antonio Dionisio. Dopo sarà il turno dei tornei a San Severo, Foggia, Torremaggiore ecc e dei tornei nella zona di Roma, che affronterà Michele Russo, e il campionato a squadre. Si annuncia insomma una stagione ricca di sfide per il G.S. Tennis Ischitella.