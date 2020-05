Nautica, sconti ai velisti che scelgono Marina di Vieste

Siglata una partnership con l’Unione Vela d’Altura Italiana

Continua l’impegno di Marinedi a supporto dei diportisti in questo momento così difficile per l’Italia e per la nautica. E’ stata firmata una partnership tra Marinedi, leader nazionale nella gestione di porti turistici, con l’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI) che riserva tariffe di ormeggio convenzionate ai soci della prestigiosa associazione velica italiana.

La partnership prevede tariffe di ormeggio convenzionate per agevolare i velisti. L’avv. Antonio Bufalari referente per Marinedi della partnership siglata con l’UVAI, ha dichiarato “Ringrazio il Presidente dell’UVAI, Fabrizio Gagliardi, e l’Amministratore Unico della Marinedi, Renato Marconi, con i quali è stata condivisa la volontà di esser vicini agli armatori, soci dell’UVAI, in questo grave momento storico, prevedendo delle tariffe convenzionate nei marina della rete portuale Marinedi”

La Partnership come sottolinea l’avv. Bufalari: “E’ tesa a promuovere e supportare la ripresa della nautica ed incentivare gli armatori ad usufruire dei marina della Rete Marinedi per quella che sarà la graduale ripresa della navigazione”.

Un piano di promozione per Vieste. La convenzione prevede anche condizioni favorevoli per l’ospitalità nei prossimi eventi velico sportivi che l’UVAI organizzerà in futuro non appena questo sarà nuovamente possibile.

Le informazioni di dettaglio sulla Partnership verrà fornita dall’UVAI ai propri soci attraverso i canali istituzionali dell’associazione.