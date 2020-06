Puglia, via libera a calcetto e sport di contatto: Emiliano firma l’ordinanza

Dopo il no del Comitato tecnico nazionale, il Governatore pugliese dispone la ripresa degli sport da contatto:

Mentre il Comitato tecnico-scientifico dice no agli sport di contatto, la cui riapertura era prevista proprio dal 25 giugno ma previo via libera degli esperti, in Puglia arriva una bella notizia per gli amanti del calcetto, del basket, della pallavolo, delle arti marziali e di tutti gli altri sport di contatto.

Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza n.269 con la quale stabilisce che, a decorrere dal 25 giugno 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto, allegato 1 alla presente ordinanza, è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale.

La notizia è giunta nella serata di ieri: “In tanti aspettavano questa ordinanza – spiega il governatore pugliese. “Gli amanti del calcetto, del basket, della pallavolo, delle arti marziali e di tutti gli altri sport di contatto potranno riprendere a praticare le rispettive attività in base alle linee guida allegate all’ordinanza”.

“Il provvedimento -aggiunge Emiliano – è stato possibile grazie al basso rischio nell’andamento dell’epidemia nella nostra regione, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute e confermato dall’ultimo report del responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile a questo link