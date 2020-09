Tennis, un’altra vittoria per il GS Ischitella: battuto il Ct Torremaggiore

Nuovo successo per Antonio Dionisio che avanza nella classifica Fit

Si chiude positivamente per il GS Tennis Ischitella la terza e ultima giornata del campionato a squadre D2. Ieri infatti il team garganico ha giocato in casa la partita nel campo comunale di Ischitella battendo per 3 a o il Ct Torremaggiore.

Il primo singolo è stato disputato ancora una volta da Antonio Dionisio che si è imposto sul suo rivale vincendo 6/1 6/2. Il secondo singolo ha visto protagonista invece Michele Russo che ha vinto 6/3 6/3 facendo un ottima prestazione soprattutto nella prossimità della rete.

La coppia Dionisio-Russo hanno avuto la meglio anche nell’incontro doppio, nonostante le difficoltà riscontrate nel terzo set.

Intanto arriva una bella notizia per l’intero movimento tennistico ischitellano: Antonio Dioniso si è aggiudicato il singolare maschile del Torneo Open nazionale 4 cat città di Torremaggiore. Battendo in finale il tennista di Cerignola Egidio Crudele (con classifica nazionale 4/1) con punteggio 6/1 6/3, Dionisio aggiunge un’altra vittoria nel suo percorso sportivo e acquisisce così altri punti per migliorare la sua posizione in classifica Fit (Federazione Italiana Tennis).