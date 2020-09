Tennis, vittoria del GS Ischitella contro New Salvemini di Manfredonia

Dopo la sconfitta di inizio campionato in casa dello Sporting Club Cerignola, si chiude bene per il GS Tennis Ischitella la seconda giornata di Coppa Italia D2. La compagine ischitellana ha infatti battuto per 3 a 0 la New Salvemini di Manfredonia.

Il primo singolo ha visto protagonista ancora una volta Antonio Dionisio che, con un gioco di attacco e senza riscontrare problemi, ha sconfitto Fabio Pasqua vincendo 6/2 6/2 .

Il secondo singolo è stato disputato da Michele Russo che, con non poche difficoltà, è riuscito a vincere al terzo set dopo aver annullato un mach point all’avversario Castriotta.

Soddisfatto il Presidente del GS Tennis Ischitella Gaetano Ventrella che ha ringraziato i suoi atleti per l’impegno e la dedizione negli allenamenti, ma anche il pubblico presente all’incontro, con i ragazzi della scuola tennis e i genitori che hanno esultato ad ogni punto della gara.