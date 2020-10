Alunno dell’Istituto “E. Mattei” di Vieste selezionato “Cronista per un giorno” al Giro d’Italia

L’alberghiero “E. Mattei” al Giro d’Italia 2020

Vieste (FG) – Sarà Nickolas Lapomarda, alunno della V Eno C dell’I.P.E.O.A. “E. Mattei” , a ricoprire il ruolo di “Cronista per un giorno” dell’ottava tappa del Giro d’Italia con arrivo a Vieste.

E’ suo l’articolo selezionato tra tutti quelli presentati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Vieste, nell’ambito dell’iniziativa indetta da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport, patrocinato dal Ministero dello Sport.

Grazie a questo articolo, Nickolas potrà vivere l’evento come un vero giornalista e scrivere un articolo che sarà pubblicato la sera del 9 ottobre sul sito ufficiale www.giroditalia.it .

Alla fine del Giro d’Italia, tra tutti gli articoli pubblicati dai “cronisti per un giorno” sarà scelto il migliore, da una giuria di giornalisti e firme autorevoli de La Gazzetta dello Sport, e l’autore potrà trascorrere una giornata in redazione per una premiazione speciale con il Ministro dello Sport e il Direttore de La Gazzetta dello Sport.

Un grande in bocca al lupo a Nickolas da tutta la comunità scolastica del “Mattei”.