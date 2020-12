Tennis, tempo di bilanci per il GS Ischitella con uno sguardo al futuro

Il GS Tennis Ischitella chiude in positivo il bilancio di fine stagione e si prepara alle nuove sfide

Ischitella (FG) – Conclusa la stagione numero 28 del tennis agonistico a Ischitella. Una stagione anomala colpa di un virus che ha stravolto tutti i calendari Federali. Il bilancio di fine anno è comunque positivo.

Il numero dei tesserati ha avuto un picco mai avuto: 30 unità. La società è cresciuta soprattutto con l’avvento della nuova linfa di ragazzi piccoli iscritti alla scuola tennis.

Per quanto riguarda le classifiche sono in classifica nazionale Dionisio Antonio 4-1, Russo Michele 4-2, Paolino Gaetano 4-4, Antonino Lombardi 4-4,Ventrella Gaetano 4-6.

Da non dimenticare il torneo di Torremaggiore di 4 categoria vinto da Dionisio oltre all’ottimo campionato a squadre d2 giocato da Dionisio, Russo, Paolino che hanno sfiorato l’impresa di vincere il girone e qualificarsi per i play-off salendo in d1.

“Peccato per i tantissimi tornei saltati causa del virus che avrebbero potuto dare punti ai garganici e farli salire in classifica” commenta il presidente del GS Tennis Ischitella Gaetano Ventrella.

Da non sottovalutare il rifacimento completo del campo da tennis, con spogliatoio e impianto luci. “Una vittoria del Comune di Ischitella ma anche la nostra, vista la permanenza del tennis nella cittadina garganica dal 1992” spiega Ventrella,

“Ora ci si deve solo organizzare bene per l’attività del 2021″ continua il presidente del GS. “Un campo nuovo con spogliatoi è importantissimo. Dopo tanti anni disputati a Vico del Gargano, finalmente possiamo tornare a giocare in casa. C’è la possibilità di organizzare un torneo Federale a Ischitella. Iniziamo una nuova stagione, la numero 29 in programma con ben 10 tornei in provincia di Foggia da fare, un campionato a squadre (d2) da onorare con la speranza di una promozione in d1 considerata la presenza di ottimi giocatori quali Dionisio, Russo, Paolino, Lombardi.

“E poi – conclude il presidente del GS Ischitella – occhi puntati sulle nuove leve con i primi 3 giocatori (i due Fratelli Basile, under 10 e 12, e Michele Miucci, under 14) che iniziano l’attività agonistica con tornei giovanili nei circuiti nazionali Kinder, Bobolat, Nex Generation. Buon tennis a tutti”.