Tennis, continua la bella stagione per il GS Ischitella

Soddisfatto il presidente Gaetano Ventrella. Ora si attende la nuova struttura dove lavorare in sicurezza con la scuola tennis e ospitare i tornei della Federazione

Continua la bella stagione tennistica del G.S. Tennis Ischitella. Il tennista Antonio Dionisio si è messo in evidenza nella terza tappa del torneo Open (FIT) di Torremaggiore dove è arrivato a qualificarsi nel tabellone finale di 2^ categoria (serie B), vincendo due partite e approfittando di un ritiro nei tabelloni intermedi con temperature anomale anche di 36 gradi, incontrando così il giocatore Pierluigi Piccoli del Ct Manfredonia di classifica 2/8, perdendo per 6/2 6/1.

Si è concluso anche il campionato a squadre di D2 dove il G.S. Ischitella si è piazzato al 3^ posto con la squadra composta da Antonio Dionisio, Michele Russo e il giovane del vivaio della scuola tennis Antonio Manicone, classe ‘98.

Soddisfatto il Presidente Gaetano Ventrella per l’impegno di tutti e soprattutto in attesa di avere una struttura nuova dove poter lavorare in sicurezza con la scuola tennis e poter ospitare i tornei della federazione che da tanto tempo mancano sulla terra di Ischitella.