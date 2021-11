L’Amministrazione di Vico del Gargano premia la squadra del Tennis Club “Ivan Lendl”

Premiazione per la squadra del Tennis Club “Ivan Lendl” di Vico del Gargano

Vico del Gargano (FG) – Si è svolta domenica mattina una premiazione da parte del Sindaco Dott. Michele Sementino alla squadra del Tennis Club “Ivan Lendl” di Vico del Gargano, per la vittoria del campionato serie D stagione 2020 e per l’ottima conferma avuta nella stagione 2021 con il campionato terminato a pari punteggio con il Cerignola, ma non aggiudicatosi a causa del conteggio set totali.

La targa donata valorizza e premia il lavoro del tecnico nazionale Prof. Bruno Granieri che ancora una volta ha mostrato sul campo quanto il duro lavoro ripaghi, costruendo una squadra di cui fanno parte Emanuel Iacovone, Stefano Biscotti, Maurizio Mongelli, Mario Dattoli, Fabio Trotta e Antonio Capolongo, che sicuramente continuerà a vincere nel futuro regalando soddisfazioni al borgo garganico.

L’Amministrazione di Vico del Gargano, con il Sindaco Sementino e tramite il Vicesindaco con delega allo Sport Avv. Raffaele Sciscio, ha mostrato impegno e attenzione per il settore tennistico con il rifacimento dei due campi da tennis che oggi il Comune può vantare come tra i migliori della Provincia.